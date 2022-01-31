السكرتير عام قنا يترأس اجتماع لجنة اختيار الأم المثالية

بالنيابة عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة اجتماع لجنة اختيار الأم المثالية لعام 2022 على مستوى محافظة قنا ، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والنائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب والدكتورة هدى سعدي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة .

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا أن اللجنة قيمت السيرة الذاتية للمتقدمات ، وتم مراعاة كافة الضوابط والشروط لاختيار الأم المثالية دون ذكر أسمائهن أو محل إقامتهن تحقيقًا لمبدأ الشفافية، حيث تم تناول قصص كفاحهن فى تربية أبنائهن وعطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية بهم، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها ، والحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، و مدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة .

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المتقدمات بلغ 53 سيدة لهذا العام ، تم اختيار عدد 20 سيدة منهن ، مما انطبقت عليهن شروط المسابقة لاختيار ثلاثة أمهات مثاليات على مستوى محافظة قنا وأم بديلة وأم لأبناء ذوي احتياجات خاصة وأم حاصلة على مشروع التمكين الاقتصادي .

وأضاف أنه من ضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العام تضمنت ألا تقل سن الأم عن 50 عامًا، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة ، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن أو الابنة من ذوي الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم.