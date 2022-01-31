الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

مصر
مصر

تستمر عمليات البحث فى جوجل عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، حيث يلتقي منتخب مصر أمام الكاميرون منظم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقامة فى الفترة من 6 يناير حتى 6 فبراير 2022، فى الدور نصف النهائي يوم الخميس القادم الموافق 3 فبراير.

وتأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي بعد مباراة خوضه مباراة صعبة أمام منتخب المغرب الشقيق فى الدور ربع النهائي، حيث انتهى اللقاء بفوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف، جاء هدف المغرب الأول فى شباك مصر من ركلة جزاء سجلها سوفيان بوفال فى الدقيقة السابعة من الشوط الأول، ثم أدرك محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر فى الدقيقة 53 من الشوط الثاني، واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة و اللجوء للوقت الإضافي، وفى الدقيقة 100 سجل محمود حسن تريزيجيه هدف الفوز لمنتخب مصر بعد تمرير حاسمة من الملك المصري محمد صلاح، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا الوطني ويضرب موعدًا مع الكاميرون صاحب الأرض فى الدور نصف النهائي.

من جهة آخري تأهل منتخب الكاميرون للدور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب جامبيا فى الدور ربع النهائي بهدفين دون رد.

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

ويلتقي الفائز من مباراة منتخب مصر والكاميرون مع الفائز من مباراة السنغال وبوركينا فاسو فى نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022.

موعد مباراة مصر والكاميرون فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

تنطلق مباراة مصر والكاميرون فى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس، 3 فبراير على أرضية الملعب الأولمبي، في تمام الساعة التاسعة مساءٍ بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءٍ بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 

وتنقل شبكة بي ان سبورت مباراة مصر والكاميرون في الدور نصف نهائي على قناتها المخصصة لبطولة كأس أمم إفريقيا beIN Sports MAX HD1، ومن المنتظر أن يعلق عليها المصري على محمد على.

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من جهة أخرى أعلنت قناة الجزائر الأولى على القمر الصناعي نايل سات نقل المباراة عبر ترددها.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الرياضية على نايل سات

  • التردد: 11680
  • الاستقطاب: أفقي
  • الترميز: 27500
  • شفرة القناة: 1100000000000000

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

القنواتالقمر الصناعيالترددالاستقطابمعامل الترميزتصحيح الخطأ
RTB TVيوتلسات 9E 11900 أفقي27500¾
يورو سبورتهوت بيرد 11090عمودي27500¾
فوكس سبورتالنايل سات12284أفقي27500¾
النبأ الليبيةالنايل سات11096أفقي27500¾
تيلي تشادالنايل سات12015أفقي27500¾
الجزائرية الأولىالنايل سات11680عمودي27500¾

 


 

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون موعد نهائي كأس أمم إفريقيا موعد مباراة مصر والكاميرون نصف نهائي كأس أمم إفريقيا مباراة مصر والكاميرون منتخب مصر

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