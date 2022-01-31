تستمر عمليات البحث فى جوجل عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، حيث يلتقي منتخب مصر أمام الكاميرون منظم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقامة فى الفترة من 6 يناير حتى 6 فبراير 2022، فى الدور نصف النهائي يوم الخميس القادم الموافق 3 فبراير.

وتأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي بعد مباراة خوضه مباراة صعبة أمام منتخب المغرب الشقيق فى الدور ربع النهائي، حيث انتهى اللقاء بفوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف، جاء هدف المغرب الأول فى شباك مصر من ركلة جزاء سجلها سوفيان بوفال فى الدقيقة السابعة من الشوط الأول، ثم أدرك محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر فى الدقيقة 53 من الشوط الثاني، واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة و اللجوء للوقت الإضافي، وفى الدقيقة 100 سجل محمود حسن تريزيجيه هدف الفوز لمنتخب مصر بعد تمرير حاسمة من الملك المصري محمد صلاح، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا الوطني ويضرب موعدًا مع الكاميرون صاحب الأرض فى الدور نصف النهائي.

من جهة آخري تأهل منتخب الكاميرون للدور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب جامبيا فى الدور ربع النهائي بهدفين دون رد.

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

ويلتقي الفائز من مباراة منتخب مصر والكاميرون مع الفائز من مباراة السنغال وبوركينا فاسو فى نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022.

موعد مباراة مصر والكاميرون فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

تنطلق مباراة مصر والكاميرون فى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس، 3 فبراير على أرضية الملعب الأولمبي، في تمام الساعة التاسعة مساءٍ بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءٍ بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

وتنقل شبكة بي ان سبورت مباراة مصر والكاميرون في الدور نصف نهائي على قناتها المخصصة لبطولة كأس أمم إفريقيا beIN Sports MAX HD1، ومن المنتظر أن يعلق عليها المصري على محمد على.

من جهة أخرى أعلنت قناة الجزائر الأولى على القمر الصناعي نايل سات نقل المباراة عبر ترددها.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الرياضية على نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

شفرة القناة: 1100000000000000

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

القنوات القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز تصحيح الخطأ RTB TV يوتلسات 9E 11900 أفقي 27500 ¾ يورو سبورت هوت بيرد 11090 عمودي 27500 ¾ فوكس سبورت النايل سات 12284 أفقي 27500 ¾ النبأ الليبية النايل سات 11096 أفقي 27500 ¾ تيلي تشاد النايل سات 12015 أفقي 27500 ¾ الجزائرية الأولى النايل سات 11680 عمودي 27500 ¾



