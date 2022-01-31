الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

سنة أولى جواز ..5 أخطاء شائعة يرتكبها المتزوجون حديثًا

الزواج
الزواج

يرتكب جميع الأزواج أخطاء ويتعلمون معًا بمرور الوقت ولكن هناك أخطاء شائعة جدًا يتم ارتكابها ولا يفكر فيها العروسين بشكل خاص إليك قائمة من أكثر 5 أخطاء شيوعًا يمكن التعلم منها وفقا لموقع “timesofindia”.

ترسيخ الحدود

يتعين على كلاكما وضع حدود سويا، حيث تحتاج عائلتك لقبول أنه يمكنك اختيار قضاء الإجازات مع الزوج/ الزوجة والأبناء فقط،  سيكون هناك أيضًا تغيير تلقائي في دور الأصدقاء، سيكون لهم رأي أقل في قراراتك الآن.

تقبل حقيقة أن شريكك لا يزال بإمكانه ارتكاب الأخطاء

التفكير والتوقع أن شريكك لن يخطئ بعد الزواج هو خطأ وغير عادل، و لقد تغير سيناريو الحياة لكلاكما بالتساوي. أنتما ستكبران وتتغيران بمرور الوقت لأنكما بشر، أعط مساحة للأخطاء وتعلم معًا.

لا تنس أصدقاءك وعائلاتك

 يجب عليك رسم حدود، ولكن هذا لا يعني أنك تنسى أصدقاءك وعائلتك تمامًا،  شجع زوجتك على فعل الشيء نفسه، وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء معك أو بدونك وإلا فسوف تختنق وتتعلق في كثير من الحالات، يؤدي هذا إلى إحباطات كان من الممكن تجنبها بسهولة.

تقاسم أدوات الزينة

 في بعض الأحيان تكون المشاركة جيدة، ولكن إذا كنت تستخدم نفس الأشياء كل يوم بكمية صغيرة، ويستخدم الآخر كثيرًا وتنتهي الزجاجة في وقت مبكر جدًا، فستحدث المعارك لذا فإن الأفضل هو إما التأكد من أن كلاكما حريص أو ببساطة أن يكون لدى كل واحد طبق خاص به مع مجموعة فردية من الكريمات والعطور، وما إلى ذلك.

إعادة تشكيل ديكور منزلك

عندما نعيش بمفردنا، يكون لدينا أسلوبنا الخاص في ترتيب وتزيين منزلنا ولكن عندما يأتي شخص آخر ، من المهم أن يعاد الديكور على أرضية مشتركة.

العروسين أكثر 5 أخطاء شيوع ا جميع الأزواج أخطاء شائعة جد ا ترسيخ الحدود تقبل حقيقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لحريق عمارة الشعراوي في الحسين.. وإنقاذ 12 شخصًا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«الصحة»: إصابة 11 مواطنًا فى حريق منطقة الحسين بالقاهرة

وزيرة البيئة تكشف حقيقة تعرض الدلتا للغرق بسبب التغيرات المناخية

«الاعتذار» كلمة السر.. «الداخلية» تكشف تفاصيل واقعة «فتاة الشرقية»

مصادر توضح حقيقة إخلاء المدينة الجامعية بجامعة القاهرة وإلغاء الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

«غنى يا على».. عن على الحجار وملك وبينهما BTS

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟