سنة أولى جواز ..5 أخطاء شائعة يرتكبها المتزوجون حديثًا

يرتكب جميع الأزواج أخطاء ويتعلمون معًا بمرور الوقت ولكن هناك أخطاء شائعة جدًا يتم ارتكابها ولا يفكر فيها العروسين بشكل خاص إليك قائمة من أكثر 5 أخطاء شيوعًا يمكن التعلم منها وفقا لموقع “timesofindia”.

ترسيخ الحدود

يتعين على كلاكما وضع حدود سويا، حيث تحتاج عائلتك لقبول أنه يمكنك اختيار قضاء الإجازات مع الزوج/ الزوجة والأبناء فقط، سيكون هناك أيضًا تغيير تلقائي في دور الأصدقاء، سيكون لهم رأي أقل في قراراتك الآن.

تقبل حقيقة أن شريكك لا يزال بإمكانه ارتكاب الأخطاء

التفكير والتوقع أن شريكك لن يخطئ بعد الزواج هو خطأ وغير عادل، و لقد تغير سيناريو الحياة لكلاكما بالتساوي. أنتما ستكبران وتتغيران بمرور الوقت لأنكما بشر، أعط مساحة للأخطاء وتعلم معًا.

لا تنس أصدقاءك وعائلاتك

يجب عليك رسم حدود، ولكن هذا لا يعني أنك تنسى أصدقاءك وعائلتك تمامًا، شجع زوجتك على فعل الشيء نفسه، وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء معك أو بدونك وإلا فسوف تختنق وتتعلق في كثير من الحالات، يؤدي هذا إلى إحباطات كان من الممكن تجنبها بسهولة.

تقاسم أدوات الزينة

في بعض الأحيان تكون المشاركة جيدة، ولكن إذا كنت تستخدم نفس الأشياء كل يوم بكمية صغيرة، ويستخدم الآخر كثيرًا وتنتهي الزجاجة في وقت مبكر جدًا، فستحدث المعارك لذا فإن الأفضل هو إما التأكد من أن كلاكما حريص أو ببساطة أن يكون لدى كل واحد طبق خاص به مع مجموعة فردية من الكريمات والعطور، وما إلى ذلك.

إعادة تشكيل ديكور منزلك

عندما نعيش بمفردنا، يكون لدينا أسلوبنا الخاص في ترتيب وتزيين منزلنا ولكن عندما يأتي شخص آخر ، من المهم أن يعاد الديكور على أرضية مشتركة.