وزير خارجية عمان يصل دمشق

وصل وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، على رأس وفد رسمي، إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الإثنين، بحسب ما أفادت وكالة “سانا” السورية.

وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال استقباله نظيره العماني:“السلطنة وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب”، والعلاقات بين بلدينا الشقيقين مستمرة ولم تنقطع".

ومن جانبه، قال الوزير العماني:"سعيد جداً بزيارة سورية التي تربطنا بها علاقات استراتيجية ونتطلع إلى عقد مباحثات ومشاورات بما يخدم تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العربي".