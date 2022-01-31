الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 42.5% زيادة فى صادرت مصر تامة الصنع خلال 2021

صادرت مصر
صادرت مصر

شهدت صادرات مصر من السلع تامة الصنع نموًا بنسبة 42.5%، بعدما ارتفعت إلى حدود 15.8 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021، مقابل 11.08 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات صابون ومحضرات تنظيف جاءت فى المرتبة الأولى بين صادرات السلع تامة الصنع، والتي ارتفعت قيمتها إلى حدود 1.6 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 462.6 مليون دولار، يليها صادرات ملابس جاهزة، والتي ارتفعت لـ1.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 415.3 مليون دولار.

وأضاف أن صادرات عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بلغت 868.055 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 634.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 233.6 مليون دولار، كما بلغت صادرات منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 578.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021، مقابل 118.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 460.1 مليون دولار.

وارتفعت صادرات سجاد وكليم لـ383.6 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021، مقابل 260.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 123.3 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات مصر من أدوية ومحضرات صيدلة 264.080 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021، مقابل 218.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 45.4 مليون دولار. 

 

الاحصاء صادرات سلع تامة الصنع مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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