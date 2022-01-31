الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بني سويف: طقس غير مستقر وسقوط أمطار ورياح خفيفة (صور)

سقوط أمطار
سقوط أمطار

شهدت محافظة بني سويف، صباح اليوم، طقسًا غير مستقر، وسقوط أمطار خفيفة وسط انخفاض درجات الحرارة وتكاثر للسحب المنخفضة مع وجود رياح خفيفة واختفاء أشعة الشمس.

ويتابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية من داخل غرفة العمليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس.

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سقوط أمطار

وشدد على ضرورة استمرار متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار بالإضافة إلى متابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار.

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سقوط أمطار

وأكد محافظ بني سويف، متابعته المستمرة لسير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية بالمرور على مهمات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى متابعة مجموعات العمل المدربة على مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات.

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سقوط أمطار

وأشار إلى قراره بتشكيل لجنة "برئاسة السكرتير المساعد" للمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول، وتضم مسؤولي إدارة الأزمات بالمحافظة والري والتضامن والصحة والحماية المدنية والإسعاف والهلال الأحمر وشركتي المياه والكهرباء ونواب رؤساء المدن والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.

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سقوط أمطار

ووجه المحافظ، مسؤولي شركة مياه الشرب برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلًا عن جاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

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سقوط أمطار
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سقوط أمطار
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سقوط أمطار
بني سويف درجات الحرارة مخرات السيول حالة عدم استقرار الدكتور محمد هاني غنيم غرفة العمليات المجاري المائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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