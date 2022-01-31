الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بحضور أبطاله..عرض خاص لـ«حامل اللقب» غدًا

حامل اللقب
حامل اللقب

تنظم الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "حامل اللقب"، عرضًا خاصًا للعمل بحضور أبطاله وعدد من الفنانين والإعلاميين والنقَّاد، وذلك قبل طرحه بدور العرض السينمائي يوم الأربعاء 2 فبراير المقبل. 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "حامل اللقب" أكثر من بوستر دعائي للفيلم جمع مختلف أبطاله.

وحقق البرومو الدعائي لفيلم "حامل اللقب" مشاهدات مرتفعة وصلت إلى 3 مليون و100 ألف مشاهدة.

وانتهى صنَّاع فيلم "حامل اللقب" الفترة الماضية من تصوير جميع مشاهد العمل، والذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر تقريبًا، ويعتبر هذا العمل أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو.

وتظهر النجمة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم "حامل اللقب" والذي تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشخصية دكتورة وهي زوجة الفنان هشام ماجد، والذي يجسد شخصية لاعب كرة قدم، وتتوالى الأحداث بينهما و يتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية بينهما.

وحرص هشام ماجد، ومحمد سلام، ودينا الشربيني، على تشويق الجمهور للفيلم من خلال نشر عدد من الصور من كواليس العمل على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويشارك في الفيلم السينمائي الجديد “حامل اللقب” بجانب كل من دينا الشربيني وهشام ماجد كل من؛ نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ“ويزو”، والفنان محمد سلام، والفنان أحمد فتحي، والفنانة دينا ماهر، والفنانة ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف إيهاب بلبل، ومن إخراج هشام فتحي. 

حامل اللقب فيلم حامل اللقب عرض خاص حامل اللقب ابطال فيلم حامل اللقب هشام ماجد ودينا الشربيني حامل اللقب

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