سيولة مرورية في حركة السيارات بالتزامن مع سقوط أمطار خفيفة

وسط انتشار مكثف لرجال المرور لمساعدة المواطنين والتدخل السريع لتفادي آثار أي معوقات، يشهد الطريق الدائري، وطريق الزراعي القاهرة- القليوبية، بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، حالة من الانتظام المروري وسيولة في حركة السيارات بالتزامن مع سقوط أمطار خفيفة على الطريق الدائري وبعض مناطق بالقاهرة، خاصة للقادم من الطريق الزراعي في اتجاه شبراالخيمة المؤسسة وميدان الزراعة، وصولا لموقف أحمد حلمي، فيما يشهد الزراعي للمتجه لبنها وكفر شكر وطوخ، حالة من الانتظام المروري.

ويكثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف مدير المرور، بانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.