ندب المعمل الجنائى لمعاينة حريق الحسين

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب داخل مبنى في منطقة الحسين؛ لكشف أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وكشفت المعاينة الأولية للحريق المشتعل بمنطقة الحسين عن أن النيران التهمت كابينة كهرباء وامتد لمبنى ومحلات تجارية في عقار خلف مسجد الحسين.

وأضافت المعاينة أن عدد من المواطنيين أصيبوا بالاختناق جراء الدخان الكثيف.

وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع ب3 خزانات مياه استراتيجية و7 سيارات إطفاء للمساهمة في إخماد النيران.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مبنى في منطقة الحسين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء لإخماد الحريق.