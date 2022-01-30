الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط موقع بوابة التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الابتدائية والإعدادية

الابتدائي
الابتدائي

 رابط موقع بوابة التعليم الأساسي ٢٠٢٢ لاستخراج نتيجة الابتدائية والإعدادية، تقدمه لكم الدستور من خلال هذا التقرير حيث تعد بوابة التعليم الأساسي أحد أهم وأبرز المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم في مصر، حيث توفر عدد من الخدمات الإلكترونية لخدمة الطلاب والطالبات، أبرزها حالياً نتائج الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول في كافة المحافظات المصرية.

رابط بوابة التعليم الأساسي ٢٠٢٢

في السياق، أتاحت وزارة التعليم الاتصال من أي تليفون أرضي على رقم الخط الساخن 09000100 أو من أي محمول على رقم 5757 لمعرفة النتيجة فور الاعتماد الرسمي ويجب على الطلاب الدخول عبر منصة نتائج مرحلة التعليم الأساسية من خلال هذا التقرير (من هنا).

بوابة التعليم الأساسي ٢٠٢٢

ووفرت بوابة التعليم الأساسي إجراء تقديم طلبات التحويل من المدارس في المراحل التالية:- (رياض الأطفال KG2 – ومرحلة التعليم الأساسى – الثانوى العام)، بعد الانتهاء من التحويل الورقى (يدوياً)، عدا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط للطلاب.

كيفية التحويل من بوابة التعليم الأساسي

- الخطوة الأولى: الدخول إلي صفحة بوابة التعليم الأساسي.

- الخطوة الثانية: يجب الضغط علي زر طلبات التحويل.

- الخطوة الثالثة: لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- الخطوة الرابعة: اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- الخطوة الخامسة: للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات.

- الخطوة السادسة: متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد اسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة.

- الخطوة السابعة: في حالة قبول الطلب، وذلك في كثير من الأحوال، يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق اللازمة.

- الخطوة الثامنة: على ولي الامر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتائج و إلا يعتبر التحويل لاغي.

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