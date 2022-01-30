الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تقديم المساعدة لشخص بلا مأوى رفض التحرك من مكانه

بلا مأوى
بلا مأوى

أكدت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاستجابة للبلاغ الوارد إلى المؤسسة عن وجود شخص بلا مأوى يفترش الشارع في إحدى شوارع الإسكندرية بجوار مستشفي الشاطبي.

وأشارت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه على الفور تحرك الفريق التابع للمؤسسة، لمتابعة البلاغ وتقديم المساعدة اللازمة للحالة، موضحة أنه رفض الاستجابة والتحرك من مكانه.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم متابعة الحالة بصفة مستمرة ومحاولة إقناعه باستمرار للانتقال لدور الرعاية.

أطفال بلا مأوى 

من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج أطفال بلا مأوى يعمل مع الأطفال فى الشارع، أو الذين يعملون فى الشارع، أو المتواجدين مع أسرهم فى الشارع، وذلك لتغيير وضعيتهم من الشارع، ووضعهم وإيوائهم بدور  الرعاية، أو من خلال إعادة دمجهم مع أسرهم.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال 17 وحدة مجهزة بها أخصائي اجتماعي ونفسي على مستوى 14 محافظة هى الأعلى فى تصدير الظاهرة وهى الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، القليوبية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، المنوفية، الفيوم، الغربية، الشرقية، والسويس، وبورسعيد".

التدخل السريع 

وأشارت إلى أن فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن، يواصل استقبال الشكاوى والبلاغات وايضا انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية من خلال  الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن 16528 التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، ومن خلال حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي.

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