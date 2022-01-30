سوزان نجم الدين: «تماسيح النيل» وجبه كوميدية دسمة من أجمل مكان في العالم

عبرت الفنانة سوزان نجم الدين عن سعادتها بتصوير أحداث فيلمها الجديد "تماسيح النيل" في مدينتي الاقصر واسوان، والتي وصففتهما بأجمل مدن العالم.

وأشارت سوزان أنها تجسد شخصية كوميدية خلال الاحداث، مُشيرًة إلى أن التنوع الكبير في شخصيات ممثلي العمل سيظهر أمام المشاهدين بالضرورة، وقالت إن الفيلم بمثابة وجبة كوميدية دسمة.

وأعربت سوزان، عن سعادتها بالتعاون مع المخرج سامح عبدالعزيز قائلةً:"مخرج كبير ويستطيع أن يخرج طاقتك الإبداعية ويوجهها بشكل إيجابي.. كنت سعيدة بالتعاون معه في هذا العمل" .

وتدور أحداث فيلم تماسيح النيل في رحلة نيلية وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب هذا المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

الفيلم بطولة مصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، وخالد الصاوي، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، وبيومي فؤاد، وهنادي مهنى، وويزو، ومحمد جمعة، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وسوزان نجم الدين. وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز .