من العسل للثوم.. علاجات منزلية لتضخم الغدد الليمفاوية

الغدد الليمفاوية هي هياكل على شكل حبة الفول تقوم بتصفية السائل اللمفاوي، حيث تعمل هذه العقد في الواقع كمناطق تخزين لخلايا الدم البيضاء، مما يسمح لها بمنع البكتيريا والفيروسات والخلايا الميتة وغيرها من الوصول إلى أجزاء الجسم الأخرى.

وأكد الأطباء بموقع «healthdigezt» الطبي، أن الغدد الليمفاوية منتشرة في جميع أنحاء جسمك، ومع ذلك فإن تحديد موقع بعضها أسهل من البقية لأنها تقع بالقرب من الجلد، كما أن بعض الغدد الليمفاوية التي يمكن اكتشافها بسهولة تشمل تلك الموجودة تحت الفك وعلى جانبي الرقبة، في الإبطين، فوق عضلة الترقوة.

الأسباب الشائعة لتور الغدد الليمفاوية

وتتورم الغدد الليمفاوية وهذا طبيعي تمامًا، وهذه علامة على أن جهازك اللمفاوي يقاوم مرضًا أو عدوى، وكذلك عندما تكون متوترًا، فهناك بعض الأسباب الشائعة لتورم العقد الليمفاوية ومنها نزلات البرد، الأنفلونزا، عدوى الأذن، التهاب الحلق.

كما أن هناك أيضًا بعض الحالات الخطيرة جدًا التي يمكن أن تسبب تورم الغدد الليمفاوية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية وأمراض المناعة الذاتية والسرطان.

وتميل الغدد الليمفاوية المتضخمة إلى الزوال من تلقاء نفسها حيث يتم حل السبب وراء التورم، فقد يصف طبيبك المضادات الحيوية أو المضادة للفيروسات من أجل التعامل مع السبب الجذري للمشكلة.

بصرف النظر عن العلاج الذي يقدمه طبيبك، هناك أيضًا بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعدك في إدارة الأعراض المصاحبة لتضخم الغدد الليمفاوية ومنها:

الضغطً الدافئ

أحضر منشفة صغيرة واغمسها في الماء الساخن، ثم قم بطيها بعناية وضعها فوق الغدد الليمفاوية المصابة، حيث تساعد الحرارة على تحسين الدورة الدموية، وبالتالي تقليل الالتهاب والألم.

التدليك اللطيف

باستخدام أطراف أصابعك، قم بتدليك العقد الليمفاوية المتورمة برفق باستخدام حركات دائرية أو عن طريق الضغط برفق على المنطقة بشكل متكرر، حيث يؤدي القيام بذلك إلى تحفيز الغدد الليمفاوية، مما يتسبب في تسريع عملية الترشيح التي يحتاجون إليها للقيام بذلك.

تناول الثوم

قشر 2 إلى 3 فصوص من الثوم وابتلعها واحدة تلو الأخرى، فهي تمتلك خصائص مذهلة مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، وهذا هو السبب في أن تناول الثوم يمكن أن يكون مفيدًا لمن تتورم العقد الليمفاوية عنده.

التدليك بعسل النحل

قم بتدليك بعض العسل برفق على المنطقة المصابة، حيث يساعد ذلك في تقليل الالتهاب بفضل خصائص العسل المضادة للالتهابات، كما يمكنك أيضًا تناول كوب من عصير الليمون ممزوجًا بملعقة صغيرة من العسل للمساعدة في إدارة العدوى.