موريتانيا تسجل 4 وفيات و69 إصابة بكورونا و403 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء الأحد، عن تسجيل 4 حالات وفاة و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ24 الساعات الماضية، كما أعلنت الصحة الموريتانية في منشورها اليومي بشأن مستجدات الوضع الوبائي، تماثل 403 حالات للشفاء.

وأشار الوزارة إلى أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 2500 فحص، كلها فحوص تشخيص.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 2759، فيما ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 58 ألفًا و198 بينها 953 حالة وفاة و54 ألفًا 486 حالة شفاء.

وكانت موريتانيا سجلت أمس السبت، 4 وفيات و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تماثل 593 حالة للشفاء.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم حتى يوم أمس إلى 370 مليونًا و324 ألفًا و902 إصابة بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأوضحت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، السبت، عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 74.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 40.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 25 مليون إصابة.

وقالت إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و652 ألفًا و69 وفاة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ888 ألفًا و881 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ626 ألفًا و170 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 493 ألفًا و198 وفاة.

وظهر فيروس كورونا أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.