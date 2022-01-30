«شباب النواب» تهنئ المنتخب الوطنى بالتأهل لنصف نهائى أمم إفريقيا

وجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التهنئة للمنتخب الوطني لكرة القدم، بتأهله لمباراة نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، بعد تغلبه علي منتخب المغرب الشقيق بهدفين مقابل هدف.

وقال الدكتور محمو حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المنتخب الوطني خاض مباراة ماراثونية استحق فيها الفوز عن جدارة، مشيدًا بالروح المعنوية العالية والأداء الرجولى للاعبين.

وجدد رئيس لجنة الشباب مطالبه للجماهير المصرية بالالتفاف حول المنتخب للفوز بالبطولة والتوحد خلفه والشد من أزره مطالبا لاعبي المنتخب بالعودة بالبطولة لإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للحصول علي اللقب الذي غاب عن مصر منذ 12 عاما وبذل أقصي ما في وسعهم في المباراة المقبلة أمام منتخب الكاميرون أصحاب الأرض والجمهور.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن فوز المنتخب الوطني على منتخب المغرب يعد بمثابة رسالة لكل المنتخبات المشاركة بالبطولة بأن منتخب مصر جاء للكاميرون، ليُنافس على لقب البطولة الإفريقية، وتحقيق إنجاز جديد تنتظره الجماهير.

واختتم حسين تصريحاته قائلا: "باسمي واسم أعضاء لجنة الشباب أهنئ رجال منتخب مصر لكرة القدم على التأهل لدور الأربعة ببطولة أمم إفريقيا عقب التغلب على المنتخب المغربي الشقيق، متمنيا لهم التوفيق ومزيدا من التطور في الأداء خلال المبارياتث المقبلة من عمر البطولة لإسعاد الجماهير ، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية".

واستبعد الجهاز الفنى لمنتخب مصري بقيادة البرتغالى كيروش، محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب من قائمة الفراعنة أمام المغرب عقب الإصابة التي لحقت به المباراة الماضية أمام كوت ديفوار بشد في العضلة الخلفية، والتي تحتاج إلى 10 أيام راحة ثم البدء في التأهيل.