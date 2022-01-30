هنا الزاهد: شخصية هند أرهقتني جدًا في «أنا وهي»

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن بالغ سعادتها عن تصدر مسلسل "أنا وهى" لقائمة الأعلى مشاهدة منذ بداية عرضه: "مبسوطة جدًا بردود أفعال الناس والجمهور على المسلسل والمشاهدات العالية على المسلسل".

أضافت هنا، لـ"الدستور": "بجد أنا بشكر كل الناس اللي بعتولي على شخصية "هند" وفعلًا بشكرهم جدًا من كل قلبي لدعمهم واهتمامهم، لأني تعبت جدًا في الشخصية دي، وكانت مجهدة عليا بس حبيتها جدًا لأنها كانت قريبة من الناس والناس اتعلقت بيها".

تابعت الزاهد:"عايزة أشكر دكتورة منى قطب منتجة المسلسل والمخرج سامح عبد العزيز، لأنهم بجد كانوا مهتمين بكل تفصيلة عشان المسلسل يطلع كده، ومميز والناس تحبه، وكمان مش هقدر أنسي دور واهتمام أستاذي أشرف عبد الباقي وصديقي أحمد حاتم كانوا دائمًا بيدعموني، وبجد اتبسط واستمتعت جدًا بالتمثيل معاهم في المسلسل".

وعن الاجراءات الاحترازية، قالت: "الشركة المنتجة وفرت عربات إسعاف والجميع كان ملتزم بالكمامات وراء الكاميرات مع الالتزام بغسل اليدين واستخدام الكحل بشكل مستمر"، لافتة إلى أنها لاقت دعم كبير من قِبل زوجها الفنان أحمد فهمي أثناء التصوير وحتى وقت عرض الحلقات.

"أنا وهي"

وتصدر مسلسل "أنا وهي" تريند موقع التغريدات "تويتر"، ليحقق بذلك أكبر نسبة مشاهدة في مصر مؤخرًا، خاصةً بعد أن وصلت الأحداث إلى ذروتها بين حاتم وهنا الزاهد بطلي المسلسل، والذي عرض على قناة "CBC" ومنصة "Watch It".

وتكمن نقاط الجذب في مسلسل "أنا وهي" في كون الثنائي سليم (أحمد حاتم) وهند (هنا الزاهد) شخصيتين متضادتين في كل شيء، ولكل منهما اضطراباته النفسية التي تجعله ينفر من الآخر، ليشتبكا سويًا في صراع مستمر، ولكنهما يحاولان التغلب على عقدهما النفسية بالزواج المؤقت الذي اقترحه عليهما طبيبهما النفسي (أشرف عبد الباقي).

وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما يضطر "سليم" و"هند" إلى إتمام الاتفاق حتى نهايته وهو الطلاق، ليفاجأ الإثنان بأن العلاقة بينهما ليست مجرد اتفاق صوري بل هو أعمق وأكثر تعقيدًا من ذلك.

"أنا وهي" بطولة النجوم أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، محمد الصاوي، مسلسل "أنا وهي" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز، العمل يُعرض على "Cbc".