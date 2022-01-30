«دروس من حياة القديس أنطونيوس» فى عظة الأحد للبابا تواضروس

ألقى البابا تواضروس الثاني، الأحد، كلمة عبر قناة ON، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

جاءت العظة من إنجيل قداس اليوم المأخوذ من الأصحاح التاسع من إنجيل يوحنا، وهو إنجيل الأحد الرابع من شهر طوبة الذي يقدم معجزة شفاء المولود أعمى.

أشار البابا إلى أن قراءات آحاد شهر طوبة تركز على فكرة الولادة الجديدة والاستنارة، ثم تحدث قداسته عن الاستنارة في حياة الأنبا أنطونيوس التي من خلالها ترك العالم واتجه للبرية، وتأسست الحياة الرهبانية على يديه.

وأكد البابا أن الأنبا أنطونيوس كان نورًا للعالم كله، وذلك من خلال اتباع وصية انطلق من الإنجيل: حينما اعتبر أن الآية "إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاً فَاذْهَبْ وَبعْ أَمْلاَكَكَ وَأَعْطِ الْفُقَرَاءَ، فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ اتْبَعْنِي" (مت ١٩ : ٢١) التي سمعها في الكنيسة، بمثابة رسالة شخصية من الله، فانطلق إلى البرية تاركًا العالم.

تابع "الأنبا انطونيوس عاش بالإنجيل من خلال قراءته المستمرة في الكتاب المقدس وحرصه على تطبيق الوصية، كما أنه علم من خلال الإنجيل فكان يعلم تلاميذه وكل من يأتيه من الإنجيل.