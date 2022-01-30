الأردن تسجل 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 19 وفاة و11833 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13193 وفاة 1209083 إصابة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت، 24.84 بالمائة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 79853 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 198، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 146، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 899 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن الموجز أظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 14 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 30 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمائة، منوهة إلى أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 28 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 40 بالمائة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 18 بالمئة.

وتابعت الوزارة، أنه في إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمائة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمائة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 6309 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1116037 حالة. كما أشار إلى إجراء 47644 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14639841 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4576376، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4211516.

وفي وقت سابق، قرر رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى بالأردن علي البطاينة تعليق الدوام في مبنى البلدية يوم غد الاثنين وبقاء الدوام كما هو في المناطق وقسم النظافة والصيانة والمكتبات والتخمين، وذلك لإصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.

وبين أنه جرى استدعاء فريق التقصي الوبائي لإجراء فحوصات للموظفين، اليوم الأحد وستتم إجراءات التعقيم حفاظاً على سلامة مراجعي البلدية.