بالأسماء.. مصرع 5 فى انفجار أسطوانة غاز بمخبز فى إسنا بالأقصر

نشب حريق هائل بمخبز بلدي بجوار محطة السكة الحديد بمركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر، مساء اليوم، إثر انفجار أسطوانة غازية ما أدى إلى امتداد النيران في المحال المجاورة للمخبز، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمناطق الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وترجع التفاصيل إلى تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل بمخبز بلدي بجوار محطة السكة الحديد بمركز إسنا التابع للمحافظة، إثر انفجار أسطوانة غازية، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين، وامتدت النيران في المحال المجاورة للمخبز.

وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمناطق الأخرى المجاورة، وانتقل رجال الشرطة بمركز شرطة إسنا بمحافظة الأقصر، وعلى الفور إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة السيطرة الأمنية إلى المنطقة.

وتبين أن أسماء المتوفين هم: "سيد. أ. أحمد" يبلغ من العمر 22 عامًا، و"مؤمن. ع. ع" يبلغ من العمر 22 عامًا، "أحمد، م، ح"، يبلغ من العمر 42 عامًا، و "أحمد. م. قاسم''، يبلغ من العمر 23 عامًا، و" جمال. ش. ع" يبلغ من العمر 17 عامًا، تم نقلهم إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيال الوصول إلى الأسباب وراءها.