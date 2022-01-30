صرف 100% من «تموين يناير»

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة، إن ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 100%.

وأضاف كمال أن الوزارة ‏تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط ‏رقابة تموينية كبيرة؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتابع أن الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من شركتي ‏الجملة (العامة والمصرية) بضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ الصرف ‏و3000 طن زيت يوميًا مناصفًا ما بين العبوة زنة 800م والعبوة زنة 1 ‏لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.

وأوضح أن «المصيلحي» وجه بتشديد ‏الرقابة على منافذ الصرف التي تقارب إلى 40 ألف منفذ بين المجمعات ‏الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات ‏الجمهورية.‏

وأكد معاون وزير التموين أن ملف الأمن الغذائي من الملفات التي ‏توليها القيادة السياسية أهمية خاصة أن هناك جهودا كبيرة تبذل ‏باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية تعدى في أغلبها الخمسة أشهر.