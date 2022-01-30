صرف 100% من «تموين يناير»
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة، إن نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 100%.
وأضاف كمال أن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتابع أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من شركتي الجملة (العامة والمصرية) بضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ الصرف و3000 طن زيت يوميًا مناصفًا ما بين العبوة زنة 800م والعبوة زنة 1 لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.
وأوضح أن «المصيلحي» وجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تقارب إلى 40 ألف منفذ بين المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات الجمهورية.
وأكد معاون وزير التموين أن ملف الأمن الغذائي من الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية خاصة أن هناك جهودا كبيرة تبذل باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية تعدى في أغلبها الخمسة أشهر.