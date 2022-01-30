الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة وابنها فى تصادم سيارة و«تروسيكل» بكرداسة

تصادم سيارة و تروسيكل
تصادم سيارة و تروسيكل

لقيت سيدة وابنها مصرعهما، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بمركز كرداسة، في محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بوقوع حادث بالقرب من محور 26 يوليو ووجود حالتي وفاة، وانتقل رجال الشرطة والمرور إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام تروسيكل بسيارة نقل ما أسفر عن مصرع قائد التروسيكل ووالدته.

وأسفر عن الحادث تهشم التروسيكل بالكامل وتحول إلى قطعة خردة، بينما تضرر صندوق الوقود "تنك البنزين" الخاص بالسيارة النقل، وتم نقل الجثتين المشرحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

سيدة مركز كرداسة تروسيكل سيارة نقل حادث تصادم محافظة الجيزة

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