مصرع سيدة وابنها فى تصادم سيارة و«تروسيكل» بكرداسة

لقيت سيدة وابنها مصرعهما، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بمركز كرداسة، في محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بوقوع حادث بالقرب من محور 26 يوليو ووجود حالتي وفاة، وانتقل رجال الشرطة والمرور إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام تروسيكل بسيارة نقل ما أسفر عن مصرع قائد التروسيكل ووالدته.

وأسفر عن الحادث تهشم التروسيكل بالكامل وتحول إلى قطعة خردة، بينما تضرر صندوق الوقود "تنك البنزين" الخاص بالسيارة النقل، وتم نقل الجثتين المشرحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.