الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بكارولين عزمي

كارولين عزمي
كارولين عزمي

قررت جهات التحقيق بالنزهة إخلاء سبيل السائق المتهم بالتحرش اللفظي بالفنانة كارولين عزمي بعد تصالح الطرفين.

وتبين أن الفنانة وجهت للسائق تهم التحرش اللفظي، فيما وجه السائق لها تهم السب، وأمام جهات التحقيق تصالح الطرفان وتنازل كل منهم عن المحضر لتقرر الجهات إخلاء سبيلهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، حول تعرض الفنانة كارولين عزمي، لواقعة تحرش لفظى أثناء قيادتها سيارتها في دائرة قسم النزهة، من قبل رجل كان يقود سيارته بجوارها، عن أن المتهم وجه لها ألفاظا نابية وشتائم وسبابا وعبارات خادشة للحياء دون أن تفعل له شيئا، وأن المتهم لاحقها وقام بمحاولات التضييق عليها بسيارته على الطريق، كادت أن تؤدى إلى وقوع حادث تصادم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" للفنانة كارولين عزمى، توضح فيه تضررها خلاله من قائد سيارة "محددة"، للتعدي عليها بالسب ومضايقتها، أثناء استقلالها سيارتها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسيارة المُستخدمة، وتبين أنه "سائق بإحدى شركات النقل الخاص" لا يحمل تراخيص، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على إثر حدوث خلافات بينهما، لانحراف المذكورة بسيارتها عليه أثناء القيادة حال استخدامها الهاتف المحمول، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.

 

حادث تصادم قسم شرطة النزهة التحرش قائد سيارة اخلاء سبيل النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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