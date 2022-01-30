مأساة «بسنت» تتكرر.. صور خادشة تدفع مراهقة للتخلص من حياتها بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الأحد، مصرع فتاة عمرها 15 عاما داخل منزلها، بعدما قررت التخلص من حياتها.

وجاء في التحريات الأولية أن الفتاة تخلصت من حياتها نتيجة تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع فيسبوك، وجار التحقيق فى الواقعة.

يأتي ذلك بعد أيام من واقعة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول «هـ. ش»، 15 عاماً، مقيمة دائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، وذلك إثر تناولها قرصاً ساماً من الأقراص التي تُستخدم في حفظ حبوب الغلال.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.