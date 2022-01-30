لليوم الثاني.. انتظام امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة انتظام ١١٩٧٢٤ طالب وطالبة من طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهاده الاعداديه)للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ لأداء امتحانات نصف العام لليوم الثاني على التوالي داخل ٧٠٠ لجنة على مستوى ١٨ إدارة تعليمية بمحافظة البحيرة.

حيث توافد الطلاب والطالبات على دخول اللجان وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة وتدابير وقائية لحماية أبنائنا الطلاب من تعقيم كامل لجميع مقار لجان الامتحانات قبل وبعد كل امتحان وقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين يومياً بالإضافة إلى تجهيز المواد المعقمة والمطهرات.

صرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم الذي أكد على أنه قد تم التشديد على سرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس وعدم السماح بأى تجمعات لهم أمام اللجان مشيراً إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الجيد الآمن لهم لأداء الامتحانات بتركيز وطمأنينة .

كما وجه وكيل الوزارة تحية شكر وتقدير للواء هشام آمنة _محافظ البحيرة على دعمه الدائم للعملية التعليمية بالمحافظة ولجميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية كل فى نطاق اختصاصه لما يبذل من جهد لتأمين اللجان والحفاظ على صحة وسلامة القائمين عليها والطلاب.

وشدد اللواء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على اتخاذ أقصى درجات الحماية وكافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على أبنائنا الطلاب، وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، مع التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد وإجراء المسح الحراري وتعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وشاملة

