الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيرلندا ترحب بقرار موسكو لنقل منطقة تدريبات البحرية الروسية

تدريبات بحرية
تدريبات بحرية

رحب وزير خارجية ودفاع إيرلندا سيمون كوفيني بقرار موسكو بنقل تدريبات البحرية الروسية في شمال شرق المحيط الأطلسي إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال كوفيني: "كتبت هذا الأسبوع إلى زميلي وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وطلبت منه إعادة النظر في إجراء التدريبات البحرية قبالة ساحل بلادنا. ومساء اليوم تلقيت رده الدي أكد نقل التدريبات الروسية إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلادنا. أرحب بهذا الرد".

وذكر الوزير، أنه لا يملك معلومات عن المنطقة التي نقلت إليها التدريبات الروسية.

وأضاف الوزير: "بالتأكيد، هناك قضية أكثر جدية وخطورة تتعلق بأوكرانيا. نحن نشارك مثل جميع الدول الأوروبية في البحث عن طريقة لحل التناقضات من خلال الوسائل الدبلوماسية ومن خلال الحوار السياسي، وليس الحرب".

ووفقا له، سيتسبب اندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا بإلحاق ضرر جسيم بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وهو ما "لا تريده دبلن تحت أي ظرف من الظروف".

روسي روسية موسكو قرار ايرلندا تدريبات ترحب الروسية البحرية الروسية منطقة تدريب البحرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية 2022

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الصحة: مصاب أوميكرون يعدى من 16 إلى 19 شخصا

ألمانيا: 118970 إصابة جديدة بكورونا

دراسة جديدة: الفجوة بين عمر شبكية العين قد تتنبأ بمخاطر الوفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟