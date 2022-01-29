هل هو مرض معدي؟.. كل ما تريد معرفته عن «الجذام» في يومه العالمي

يحتفل العالم باليوم العالمي للجذام، حيث تم اختيار يوم الثلاثون من يناير تخليداً لذكرى وفاة غاندي الذي أدرك خطورة المرض.

وفي السطور التالية نسلط الضوء على أكثر الامراض خطورة على الإنسان.

ما هو مرض الجذام؟

هو مرض يسبب تقرحات جلدية شديدة ومشوهة وتلف الأعصاب في الذراعين والساقين والجلد بالجسم، حيث كان موجودًا منذ العصور القديمة، وفقًا لما ذكره موقع "webmd" الطبي، لقد أثر تفشي المرض على الناس في كل العالم.

الجذام المعروف أيضًا باسم مرض هانسون ، ليس معديًا، فلا يمكنك أن تصاب به إلا إذا لامست بشكل وثيق ومتكرر، حيث يعتبر الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالجذام مقارنة بالبالغين.

وفقًا لآخر الإحصائيات الورادة من منظمة الصحة العالمية، فهناك ما يقرب من 208000 شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بالجذام، معظمهم في إفريقيا وآسيا، كما يتم تشخيص حوالي 100 شخص بالجذام في الولايات المتحدة كل عام ، معظمهم في الجنوب وكاليفورنيا وهاواي وبعض المناطق الأمريكية.

ما هي أعراض مرض الجذام؟

يؤثر الجذام في المقام الأول على جلدك وأعصابك خارج الدماغ والحبل الشوكي، وتسمى الأعصاب المحيطية، فقد يصيب أيضًا عينيك والأنسجة الرقيقة التي تبطن أنفك من الداخل.

ويتمثل العرض الرئيسي للجذام في تشوه تقرحات الجلد أو الكتل أو النتوءات التي لا تزول بعد عدة أسابيع أو أشهر، حيث تكون تقرحات الجلد شاحبة اللون، كما يمكن أن يؤدي الجذام إلى تلف الأعصاب إلى، فقدان الإحساس في الذراعين والساقين وضعف العضلات.

وعادة ما يستغرق ظهور الأعراض من 3 إلى 5 سنوات بعد ملامسة البكتيريا المسببة للجذام، حيث لا تظهر الأعراض على بعض الأشخاص إلا بعد مرور 20 عامًا، ويطلق على الوقت بين ملامسة البكتيريا وظهور الأعراض فترة الحضانة.

ما الذي يسبب الجذام؟

ينتج الجذام عن نوع من البكتيريا بطيئة النمو تسمى المتفطرة الجذامية" M. leprae"كما يُعرف الجذام أيضًا بمرض هانسن، على اسم العالم الذي اكتشف البكتريا المسببة للمرض عام 1873.

أكد الأطباء أنه ليس من الواضح بالضبط كيف ينتقل مرض الجذام من شخص لأخر، فعندما يسعل شخص مصاب بالجذام أو يعطس فقد ينشر قطرات تحتوي على بكتيريا المتفطرة الجذامية التي يتنفسها شخص آخر.

كما أن الاتصال الجسدي مع شخص مصاب يساهم في نقل مرض الجذام، فهو لا ينتشر عن طريق الاتصال العارض مع شخص مصاب، مثل المصافحة أو المعانقة أو الجلوس بجانبهم في الحافلة أو على طاولة أثناء تناول الوجبات.

لا تستطيع الأمهات الحوامل المصابات بالجذام نقله إلى أطفالهن الذين لم يولدوا بعد، كما أنه لا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي أيضًا.

كيفية تشخيص مرض الجذام؟

إذا كنت تعاني من قرحة جلدية قد تكون ناتجة عن الجذام، فسيقوم الطبيب بإزالة عينة صغيرة منها وإرسالها إلى المختبر لفحصها، وهذا ما يسمى خزعة الجلد، كما عليك إجراء اختبار مسحة الجلد.

يعتمد العلاج على نوع الجذام الذي تعاني منه، حيث تستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى، كما يوصي الأطباء بالعلاج طويل الأمد، وعادة ما يستمر من ستة أشهر إلى عام.