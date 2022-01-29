السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أم حملت سفاحا بعد تخلصها من رضيعها في القاهرة

رضيع
رضيع

توصلت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة لهوية أم ألقت برضيعها، بعد أن حملته سفاحا من عشيقها في مدينة 16 مايو.

تلقى المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من سيدة تدعي "إيمان البدري"، مفاده عثورها علي جثة طفل رضيع أثناء سيرها بالشارع بدائرة القسم.

بالانتقال لمحل البلاغ والفحص عثر علي جثة طفل يبلغ من العمر يوم، متوفي وملقي بجانب الطريق.

بعمل التحريات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث تبين أن المبلغة هي من قامت بإلقاء الطفل وقامت بإبلاغ المباحث لأبعاد الشبهة عنها.

تحفظت قوات الأمن عليها وبمواجتها بما أسفرت عنه التحريات والفحص أقرت أن الطفل نجل شقيقتها وتدعي "غنية البدري"، وهربت من زوجها منذ عام وتعرفت على شاب يدعى "بسام قرني جمعة"، وحملت منه سفاحا في الطفل وبسبب تعاطيها اقراص منع حمل ولد الطفل متوفي، وعقب ولادته اختمرت في ذهنها فكرة أخذ الطفل من شقيقتها وإلقائه في الشارع.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط والدة الطفل وعشيقها والد الضحية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

قوات الأمن كاميرات المراقبة البحث الجنائي طفل رضيع أحمد ماضي قسم شرطة 15 مايو رضيعها موقع الحادث

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ضبط أم حملت سفاحا بعد تخلصها من رضيعها في القاهرة

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