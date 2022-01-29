السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع العراقي: 95% من عناصر داعش غادروا البلاد منذ نهاية 2017

وزير الدفاع العراقي
وزير الدفاع العراقي

قال وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، اليوم السبت، إن الوضع في المناطق المحررة من عصابات تنظيم داعش الإرهابي آمن، مشيرًا إلى أن أرتال التحالف الدولي التي تستهدف تحمل معدات لقواتنا·

وتابع سعدون أن بلاده تحتاج إلى 3 سنوات إسناد جوي واستشارة من قبل قوات التحالف الدولي، بحسب تصريحاته لقناة العربية.

ونوه بأنه لا توجد تدخلات سياسية في عمل المؤسسة العسكرية، مبينا أن أي جهة تقف ضد الدولة تعتبر عدوا ولن نتردد في مواجهتها.

وأشار وزير الدفاع العراقي، إلى أن 95% من عناصر داعش غادروا العراق منذ نهاية 2017، لافتا إلى أن الحدود مع سوريا مؤمنة من قبل شرطة الحدود، موضحا أن من يقصف مؤسسات الدولة جهات إرهابية ومعادية.

وأكد أنه لا توجد أي قوات قتالية أجنبية في البلاد، مشيرًا إلى أن الاستخبارات العسكرية والجيش توصل إلى معلومات مهمة حول منفذي الهجمات الأخيرة على مطار بغداد وبعض المنشآت العامة.

واختتم تصريحه قائلا: أصدرنا أوامر واضحة بعدم السماح لأي جهة بالتطاول على الجيش.

وزير الدفاع العراقي عصابات تنظيم داعش تنظيم داعش الارهابي التحالف الدولى العراق المناطق المحررة

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