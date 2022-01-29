وزير الزراعة يتوجه للرياض للمشاركة في المعرض الدولي للثروة السمكية

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة مساء اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية يرافقه د صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية وذلك للمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 30 يناير حتى 1 فبراير ويشارك فيه 29 دولة عربية وأجنبية.



وسوف يطرح القصير أمام المؤتمر التجربة المصرية في مجال الثروة السمكية والنهضة التي شهدتها مؤخرا في هذا المجال حيث تحتل مصر حاليا المركز الأول في أفريقيا في الاستزراع السمكي والثالث علميا في إنتاج البلطي.