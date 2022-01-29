السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يتوجه للرياض للمشاركة في المعرض الدولي للثروة السمكية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة مساء اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية يرافقه د صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية وذلك للمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 30 يناير حتى 1 فبراير ويشارك فيه 29 دولة عربية وأجنبية.

 
وسوف يطرح القصير أمام المؤتمر التجربة المصرية في مجال الثروة السمكية والنهضة التي شهدتها مؤخرا في هذا المجال حيث تحتل مصر حاليا المركز الأول في أفريقيا في الاستزراع السمكي والثالث علميا في إنتاج البلطي.

القصير يغادر القاهرة للرياض للمشاركة المؤتمر والمعرض الدولى للثروة

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