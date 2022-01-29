السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد شبكات المياه بالمنوفية ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

تابع الدكتور محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أعمال الإحلال والتجديد بشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة كفر مصيلحة والبر الشرقى التابعين لحى شرق شبين الكوم ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة التي يجرى تنفيذها حاليًا، وتحت رعاية محافظ المنوفية والممولة من صندوق تنمية العشوائيات، حيث رافق رئيس الشركة فى جولته محمد فوزى عوض مدير المشروعات بالشركة.

أشار نجيب إلى أنه تم البدء في إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وتجديد شبكات الصرف، وكذلك مد وتدعيم خطوط مياة الشرب ومد وتدعيم خطوط الصرف الصحى بتلك المناطق غير المخططة بمدينة شبين الكوم والتى بدأت بالمرحلة الأولي بـ3 مناطق (قبلي وبحري والعزبة الغربية) بحي غرب، حيث تم الانتهاء من مد وتدعيم شبكات المياه بها.

أضاف رئيس شركة المياه أنه جارى العمل بالمرحلة الثانية ضمن خطة التطوير بإحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياة الشرب والصرف بكفر مصيلحة وميت خاقان وكذلك الشوارع الرئيسية بنطاق حي شرق شبين الكوم.

وأشاد رئيس الشركة بجهود محافظ المنوفية غير المحدودة في تقديم التيسيرات اللازمة للمشروعات التي يتم تنفيذها فى المحافظة، مؤكدًا أن ملف تطوير المناطق غير المخططة.

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عود على بدء

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