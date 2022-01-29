السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا.. «الدبيبة» يوجه بتوفير إجراءات مجابهة كورونا ومكافحة الأمراض

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة خلال الاجتماع

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، باتخاذ جملة من الإجراءات العملية لتوفير النواقص التي تواجه مركز مكافحة الأمراض لمجابهة وباء كورونا "كوفيد 19".

والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم خلال اجتماعه بديوان مجلس الوزراء مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز ومدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مناطق البلاد، بحسب بيان لحكومة الوحدة.

كما تابع الدبيبة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مشددًا على ضرورة إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق، خاصةً بعد توفر كميات اللقاحات اللازمة.

من جهته أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن هناك نقصًا في المشغلات الخاصة بإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس، كما لم يتم صرف المكافآت المستحقة للعاملين بمراكز العزل، وضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن جملة من الإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها.

وأصدر الدبيبة خلال الاجتماع تعليماته باتخاذ جملة من الإجراءات العملية لتوفير النواقص والعمل على صرف المكافآت لمستحقيها بعد التأكد من أسماء المستفيدين.

حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية كورونا كوفيد 19 المركز الوطني لمكافحة الامراض حيدر السائح جائحة كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

الصحة: نعيش ذروة الإصابة بكورونا ومتوقع استمرارها حتى منتصف فبراير

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

988 مليون جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال ديسمبر الماضى

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس 2022

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في البدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

صور

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى