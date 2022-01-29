ليبيا.. «الدبيبة» يوجه بتوفير إجراءات مجابهة كورونا ومكافحة الأمراض

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، باتخاذ جملة من الإجراءات العملية لتوفير النواقص التي تواجه مركز مكافحة الأمراض لمجابهة وباء كورونا "كوفيد 19".

والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم خلال اجتماعه بديوان مجلس الوزراء مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز ومدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مناطق البلاد، بحسب بيان لحكومة الوحدة.

كما تابع الدبيبة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مشددًا على ضرورة إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق، خاصةً بعد توفر كميات اللقاحات اللازمة.

من جهته أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن هناك نقصًا في المشغلات الخاصة بإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس، كما لم يتم صرف المكافآت المستحقة للعاملين بمراكز العزل، وضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن جملة من الإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها.

وأصدر الدبيبة خلال الاجتماع تعليماته باتخاذ جملة من الإجراءات العملية لتوفير النواقص والعمل على صرف المكافآت لمستحقيها بعد التأكد من أسماء المستفيدين.