السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل الدورة الثالثة لجائزة «خيري شلبي» للفيلم الروائي الطويل

خيري شلبي
خيري شلبي

أعلنت جائزة "خيري شلبي" للعمل الروائي الأول، عن انطلاق دورتها الجديدة لعام 2022، حيث تم الاتفاق على إطلاق اسم الفنانة إيمان خيري شلبي، على الدورة الثالثة التي تنطلق في ذكرى ميلاده الرابع والثمانين، والتي تحل يوم الاثنين المقبل.

وجاءت فكرة الجائزة التي أعلنت عنها إيمان خيري عام 2020 تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 - 2011) وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول، ورعت إيمان دورتيها الماضيتين قبل أن ترحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض يوم 12 سبتمبر الماضي. 

وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملا روائيا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو الكترونية، ولا يشترط حد أقصى للسن.

وتستمر الجائزة في شراكتها مع دار الشروق للنشر والتي تعاونت مع الجائزة في دورتها الماضية، وأصدرت دار الشروق الرواية الفائزة في الدورة الماضية وهي رواية "النقشبندي" للكاتبة رحمة ضياء هذا الشهر، تزامنا مع الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتستحدث الجائزة هذا العام - على هامشها - مسابقة جديدة للنقد الأدبي، ومن شروط المسابقة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون البحث مكتوبا بلغة ملتزمة بشروط النقد الأدبي المتعارف عليها، وأن يكون موضوع البحث «عالم خيري شلبي الروائي والقصصي»، وأن تكون عدد كلماته ما بين 2000 إلى 5000 كلمة، وستكون هناك جائزة مالية لهذه المسابقة.

أما عن جدول أعمال الجائزة، سيكون على النحو التالي:

- بداية التقديم للجائزة من 1 فبراير وحتى 30 أبريل 2022.

- إعلان القائمة الطويلة 1 يوليو 2022.

- إعلان القائمة القصيرة 21 يوليو 2022.

- إعلان الفائز (في الرواية والبحث النقدي) 9 سبتمبر 2022.

بداية اليوم الاثنين عمل كلمة القاهرة داعية

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