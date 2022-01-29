السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما حكم الشرع في عدم إخراج الزكاة رغم تحسن الحالة المادية؟

الذكاة
الذكاة

من الأسئلة التي تتصدر دائما وسائل التواصل الاجتماعي، سواء لدار الإفتاء أو الجهات المنوطة بالفتوى الأخرى، وهى ما يتعلق بالزكاة، حيث يطرح العديد من الاسئلة يوميًا بخصوصها، فهناك بعض الأفراد لا يعرفون قيمة إخراج الزكاة، بينما آخرون لا يخرجون زكاة أموالهم.

وتتعدد الاستفسارات والفتاوى حول فريضة الزكاة التي لا يستطيع الكثير من الناس إخراجها، لعدم تحسن ظروفهم المادية، وتعد الزكاة هى حق الفقراء في أموال الأغنياء حتى يتحقق التكافل الاجتماعى.

ومن بين تلك الأسئلة التي وردت إلى دار الإفتاء خلال البث المباشر الذي تجريه على صفحتها يوميًا للرد على كافة أسئلة المتابعين من جميع أنحاء العالم ما قالته فتاة: لدى أموال كثيرة وأضعها في البنك ولكني لم اخرج زكاة مالى لفترات طويلة على الرغم من تحسن ظروفى المادية، وقررت الآن أن أخرج الزكاة، فماذا أفعل في السنوات الماضية؟.

من جانبها، ردت الإفتاء قائلة:" يجب على السائلة إلا تكون متهاونة في حق الله، ويجب على المسلم الذي كان لا يخرج الزكاة في السنوات الفائتة، أن يبادرَ ويخْرِجَ ما عليه من أموال الزكاة بعد أن يقوم بعمليةٍ حسابيةٍ لكل سنة على حدة حتى تبرأَ ذمتها أمام الله تعالى.

وأضافت الإفتاء في ردها على ما ورد إليها بخصوص إخراج الزكاة، أن فريضة الزكاة  دين على صاحب المال لا يسقط إلا بالأداء، فقد تعد الزكاة ركنٌ من الأركان التي بُنِي عليها الإسلام.

شروط إخراج الزكاة

وحددت الشريعة الإسلامية شروطًا لإخراج الزكاة، وفقا لما قالته دار الإفتاء، فإذا توافرت  تلك الشروطُ، فقد وجب إخراج الزكاة وهى: بلوغِ المال النصاب، وكان فائضًا عن حاجة المزكّي الأصلية، وحال عليه الحول، وخاليًا من الدين، وجب إخراج الزكاة بواقع ربع العشر، وإعطاءُ هذا المقدار للمستحقين من الفقراء والمساكين.

دار الافتاء فريضة الزكاة التكافل الاجتماعي الفقراء إخراج الزكاة صاحب المال شروط اخراج الزكاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس 2022

الباز يكشف سر هجوم رامي شعث على مصر بعد خروجه من السجن

تسجيل أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في أمريكا

ننشر تقرير الطب الشرعي في مقتل راقصة بالتجمع الخامس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟