مبادرة دعم العلامات التجارية عن طريق الفرانشايز تنظم أولى فعاليتها

نظمت مبادرة دعم العلامات التجارية المصرية عن طريق الفرانشايز، فعالية بين طرفى الفرانشايز لاول مرة، حيث جمعت فيها مانحى العلامات التجارية (سيركل كي و تكنو فيوتشر) مع المستثمرين فى علاماتهم التجارية من عدة محافظات.

وأكد الدكتور أحمد صبحى حميدو ، عضو مؤسس مبادرة دعم العلامات التجارية المصرية عن طريق الفرانشايز وعميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال ، ان هذه الفاعلية تأتى فى اطار اهداف المبادرة التي تستهدف دعم العلامات التجارية المصرية من خلال الفرانشايز .

وأضاف صبحي، خلال الفاعلية بحضور مجموعة من اصحاب العلامات التجارية ، أن المبادرة غير هادفة للربح لتنمية ودعم البراندات المصرية فى مجالات البيزنيس المختلفة وعندها طموح للتوسع والمنافسة بقوة محليا ودوليا و لكن لا تمتلك ادوات الاستثمار بمفردها كما لا تتمتع بالعلم الكافى عن ادارة عمليات الفرانشايز.

وأوضحت نجلاء عقل ، عضو مؤسس مبادرة دعم العلامات التجارية المصرية عن طريق الفرانشايز، أن المشاركين في المبادرة حضروا للاستفادة من مناقشة التجارب و وضع سبل تذليل العقبات امام معوقات تقدم الاستثمار بنظام الفرانشايز بالسوق المصرى .

وأضافت عقل، أن المبادرة تأتى فى صورة لقاءات شهرية مجانية بدعوات خاصة فى محافظات مصر المختلفة و منصة على السوشيال ميديا لمناقشة الخبرات الناجحة بالسوق المصرى و اتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمناقشة مع الجهات الحكومية المعنية و البنكية و التعاملات القانونية و منظمات العمل المدنى بقطاع الاستثمار والأعمال و جمعيات رجال و سيدات الاعمال و الغرف التجارية المصرية.

وأكد طارق شرف رئيس وحدة الفرانشايز لــــ" سيركل كي " للبراند العالمى ، و الذى حقق نجاحا و طفرة ملحوظة فى فرانشايز العلامة و ناقش منحنى تجربته فى وضع الاطار الفعال لمنح الفرانشايز لعلامته التجارية.

وأوضح المهندس ايمن قبانى ، رئيس مجلس ادارة تكنو كيدز وتكنوفيوتشر وشرح تجربته الكاملة مع الفرانشايز داخل وخارج مصر فى رحلة 17 عاما والدروس المستفادة.

كما حضر مجموعة من المستثمرين من المتطلعين لاستغلال علامة تجارية مصرية فى مشروعاتهم لنشر الوعى و ثقافة الاستثمار السليم وعلى أسس علمية بالفرانشايز، الأمر الذى يساعد الاقتصاد المصرى ويحد من البطالة التى تأثرت بأزمة كورونا ، كما أعلنوا أن الخطة القادمة للمبادرة هى تدريب العلامات التجارية المصرية على النموذج الصحيح للفرانشايز.