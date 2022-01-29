السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب شركة لاتهامه بالاستيلاء على تسهيلات بنكية بخطابات مزورة

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم السبت، حبس صاحب شركة لاتهامه بالاستيلاء على تسهيلات بنكية بخطابات مزورة بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شركة للمقاولات العمومية لقيامة بتزوير خطابات منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية للحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك في مدينة نصر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة للمقاولات العمومية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) بالتقدم لمسئولي أحد البنوك في غضون عام 2015 ب (4) خطابات "مزورة" منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية تفيد تعاقده مع تلك الجهة للقيام بأعمال مقاولات لصالح شركته "على خلاف الحقيقة"، وتمكن بموجب ذلك من الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك المشار إليه، وقام بسداد مبلغ مالى من قيمة تلك التسهيلات وادعى تعثره في سداد باقي المديونية واستولى على باقي المبلغ لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قسم شرطة مدينة نصر تحقيق الاموال العامة الجريمة المنظمة مالك شركة صاحب شركة النيابة العامة قسم شرطة مدينة نصر

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