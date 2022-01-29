«الموارد المائية» تكشف معدلات إنجاز تأهيل وتبطين الترع المتعبة

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

حل أزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع بالكمية المناسبة

يأتي ذلك فيما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم السبت، من تنفيذ تأهيل وتبطين 4134,89 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف والذى يبلغ 10,06 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي في المحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الأولى للتنفيذ.

من جهته أكد المهندس المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أهمية أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أهميتها في وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت اللازم خلال فترة رى مختلف المحاصيل الزراعية.

‏زيادة عرض جسور الترع المتعبة وتشجيرها

‏كما أشار المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ«الدستور»، إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع المتعبة بالمحافظات، ما يسمح باستغلال المساحات المتوفرة بعد انتهاء التأهيل في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة أنواع من الأشجار، لافتاً إلى مساهمتها فى إزالة التعديات والمخالفات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة للقوانين.

كذلك أوضح غانم، أهمية أعمال المشروع في تحقيق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة “الرى والزراعة والنقل”، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على أعمال المشروع القومي.