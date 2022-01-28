تفاصيل الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا

اختتمت مفاوضات الهند والمملكة المتحدة البريطانية اليوم، الجولة الأولى من المحادثات لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين (FTA).

وكشف موقع الحكومة البريطانية، اليوم، تفاصيل الاتفاق بين البلدين، مشيراً إلى أن كلا الجانبين أقر بأهمية ضمان استمرار هذه الجولة الأولى - التي عقدت تقريبًا على مدار أسبوعين - على الرغم من التحديات التي تمثلها جائحة COVID.

وخلال هذه الجولة، اجتمع الخبراء الفنيون من كلا الجانبين لإجراء مناقشات في 32 جلسة منفصلة تغطي 26 مجالًا للسياسات بما في ذلك: التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات بما في ذلك الخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية، والاستثمار، والملكية الفكرية، والجمارك وتسهيل التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، الحواجز التقنية للتجارة، المنافسة، النوع الاجتماعي، المشتريات الحكومية، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الاستدامة، الشفافية، التجارة والتنمية، المؤشرات الجغرافية والرقمية.

وكانت المفاوضات مثمرة وعكست طموحنا المشترك لتأمين صفقة شاملة لتعزيز التجارة بين خامس وسادس أكبر اقتصادات في العالم.

كما أرست المناقشات الإيجابية في الجولة الأولى الأساس لبريطانيا والهند لإحراز تقدم إيجابي وفعال.

ومن المقرر عقد الجولة الثانية من المفاوضات في الفترة من 7 إلى 18 مارس 2022.