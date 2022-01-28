الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا

التجارة
التجارة

اختتمت مفاوضات الهند والمملكة المتحدة البريطانية اليوم، الجولة الأولى من المحادثات لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين (FTA). 

وكشف موقع الحكومة البريطانية، اليوم، تفاصيل الاتفاق بين البلدين، مشيراً إلى أن كلا الجانبين أقر بأهمية ضمان استمرار هذه الجولة الأولى - التي عقدت تقريبًا على مدار أسبوعين - على الرغم من التحديات التي تمثلها جائحة COVID.

وخلال هذه الجولة، اجتمع الخبراء الفنيون من كلا الجانبين لإجراء مناقشات في 32 جلسة منفصلة تغطي 26 مجالًا للسياسات بما في ذلك: التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات بما في ذلك الخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية، والاستثمار، والملكية الفكرية، والجمارك وتسهيل التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، الحواجز التقنية للتجارة، المنافسة، النوع الاجتماعي، المشتريات الحكومية، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الاستدامة، الشفافية، التجارة والتنمية، المؤشرات الجغرافية والرقمية.

وكانت المفاوضات مثمرة وعكست طموحنا المشترك لتأمين صفقة شاملة لتعزيز التجارة بين خامس وسادس أكبر اقتصادات في العالم. 

كما أرست المناقشات الإيجابية في الجولة الأولى الأساس لبريطانيا والهند لإحراز تقدم إيجابي وفعال.

ومن المقرر عقد الجولة الثانية من المفاوضات في الفترة من 7 إلى 18 مارس 2022.

الهج الجولة الاولى بريطانيا الهند اتفاقية التجارة الحرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ياسر رزق: «صلى الفجر ونطق الشهادتين»

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

«مصر تصدق الوعد».. الباز يكشف أبرز رسائل زيارة السيسى الإمارات

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

الزمالك يحقق أول انتصاراته فى كأس الرابطة بعد الخروج من البطولة

أسعار الذهب اليوم 28-1-2022 فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

عبد الرحيم طايع

درس أحمد الحجار

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة