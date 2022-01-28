بعد انخفاض درجات الحرارة.. طرق تدفئة الأطفال في الشتاء

تواجه مصر موجة من البرد لم تشهدها من قبل، والأمهات يقفن مكتوفة الأيدي حول الألية التي يمكن خلالها حماية طفلها الرضيع من هجمات البرد القاسية، وتحديدًا خلال ساعات الليل التي تنخفض فيها درجات الحرارة، حتى تكاد تقترب من الصفر.

وفي السطور التالية نقدم عدد من النصائح حول تدفئة الطفل الرضيع خاصة خلال الليل، بحسب ما ورد في موقع «nwphysicians».

ارتداء الملابس المناسبة

نبدأ باستخدام مصطلح الملابس المناسبة، ذلك لأن عدد كبير من الأمهات تعتقد أنه كلما زادت طبقات الملابس كلما شعر الطفل بالدفء أكثر ولكن هذا غير صحيح، فقد يصاب الطفل بالاختناق جراء ارتداء كل هذا الكم الهائل من الملابس، ولذلك يجب أن يرتدي الطفل عدد مناسب من القطع، وهو عبارة عن نفس العدد الذي يرتديه البالغين مع زيادة طبقة أو طبقتين على الأكثر.

تدفئة الغرفة التي ينام بها الطفل

من أجل الحصول على نوم هادئ للطفل الرضيع، قومي بتدفئة الغرفة التي ينام بها بالطريقة التي تري أنها مناسبة ويمكن أن نساعدك في ذلك من خلال الإشارة إلى المدفأة الكهربائية، ولكن هذا قبل دخول الطفل إلى الغرفة، حيث تعمل الدفاية فقط على تدفئة الغرفة، ثم أغلقيها وأدخلي طفلك الرضيع.

بطانية النوم

ظهر على السطح خلال الفترة الماضية ما يعرف باسم بطانية النوم، والتي يرتديها الطفل شأنها شأن الملابس العادية لكنها بملبس البطانية، بحيث لا يتمكن الطفل من خلعها أثناء فترات النوم، وهذه التجربة مناسبة جدًا للأطفال الذين يقومون بخلع الغطاء عن أنفسهم أثناء الليل.

تغطية رأس الطفل ويديه

ويكون ذلك، ونقصد غطاء الرأس تحديدًا في الفترات التي تكونين مستيقظة فيها، خاصة إن كان الطفل في أيامه الأولى، ولكي لا يؤثر ذلك على قدرته على التنفس، في حال تحرك، وتم تحريك غطاء الرأس لينزل على عينيه وأنفه.