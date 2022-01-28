فيديوهات «مفبركة».. سر تصدر هاشتاج «الإخوان تدعم البلطجة»

دشن رواد مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي العديد من "الهاشتاجات»، لفضح مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، وكان أبرزها: «الإخوان تدعم البلطجة».. «إخوان كاذبون»، وغيرها من ردود الأفعال الغاضبة لنهج جماعة التطرف والإرهاب مثل: «فضيحة_علي_سكسكة وإخوان_كاذبون والإخوان_تدعم_البلطجة».

فيديوهات «مفبركة»

وفضح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما تداولت صفحات العناصر الإخوانية الإرهابية الهاربة خارج البلاد، خلال الساعات الماضية فيديوهات تحوى بعض العبارات الجنائية «مفبركة»، في محاولة فاشلة لزعزعة استقرار الوطن العربي ومصر.

أبواق إعلامية زائفة

وتأتي تلك الفيديوهات فى إطار سعى جماعة الإخوان الإهاربية للتقرب من العناصر الجنائية القائمة على أعمال البلطجة فى محاولة يائسة لنشر الأكاذيب.

الجدير بالذكر، أن إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية قد نشرت مقطع فيديو، ادعت خلاله تجمع عمال شركات قطاع الأعمال بالسياحة، وترديدهم هتافات رفضًا للائحة الجديدة، فيما تم إثبات أن الفيديو «مُفبرك».