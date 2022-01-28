الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

علماء القافلة الدعوية بحلوان: التضحية في سبيل الوطن من صلب عقيدتنا

علماء الأوقاف
علماء الأوقاف

نظمت مديرية أوقاف القاهرة قافلة دعوية إلى إدارة أوقاف حلوان اليوم الجمعة، لأداء خطبة الجمعة بعنوان: "حق الوطن والتضحية في سبيله"، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع المناطق.
وأكد المشاركون في القافلة على أن التضحية في سبيل الوطن سبيل الكرام أبناء الكرام، وأن التضحية في سبيل الوطن جزء من صلب عقيدتنا الإيمانية ، لأنه لا إقامة لمقاصد الشرع ولا إقامة لدين ولا دولة بلا وطن آمن مستقر، فتحية إجلال وتقدير لكل شهداء الوطن من الجيش والشرطة، وتحية تقدير وإجلال لكل من قدم تضحية في سبيل هذا الوطن من أبنائه المخلصين.

وقد شارك في هذه القافلة كل من: «الدكتور خالد صلاح الدين - مسجد المراغي - حلوان، والدكتور محمود خليل سيد - مسجد إبراهيم الدسوقي - كفر العلو، والشيخ ربيع اللبيد - مسجد الشهيد - كفر العلو، والدكتور علي حسن - مسجد أنصار السنة - كفر العلو، والشيخ أشرف شعبان - مسجد عباد الرحمن - كفر العلو، والشيخ أحمد رشوان - مسجد عمرو بن العاص - كفر العلو، والشيخ عبد الرحمن شعبان - مسجد الفرقان - كفر العلو، والشيخ محمد أبو المحاسن - مسجد بلال بن رباح - عرب غنيم، والشيخ السيد المحمدي - مسجد الاعتصام - عرب غنيم، والشيخ  رأفت بسيوني - مسجد عمر بن الخطاب - عرب غنيم، والدكتور محمد الهادي غمري - مسجد الحق - عرب غنيم». 

وأوضحوا، أن القوافل الدينية التي تنظمها وزارة الأوقاف لها دورا كبيرا في نشر الوسطية ومحاربه التطرف. 

علماء القافلة الدعوية بحلوان التضحية سبيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

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