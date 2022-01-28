إصابة 4 أشخاص بالاختناق أثناء التدفئة في البحيرة

أنقذت العناية الإلهية ٣ شقيقات وابنة شقيقهم من موت محقق بإحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، حيث تسببت الأدخنة المنبعثة من كمية أخشاب أشعلوها للتدفئة فى إصابتهم بالاختناق إثر استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون، وتم نقلهم للمستشفى حيث أجريت لهم الإسعافات الطبية وتماثلوا للشفاء.

تلقى مأمور مركز شرطة الدلنجات بلاغا من المستشفى العام بوصول كلا من ناهد "ل، ع" ٥٤ سنة ربة منزل، وشقيقتيها أمال "٥٨ سنة" ربة منزل وأمانى "٤٠ سنة" وإبنة شقيقهم أميرة "ا ، ع"١٥ سنة طالبة مقيمون لدى شقيقهم بقرية الشيخ بالبستان دائرة المركز مصابين بحالة إختناق وضيق في التنفس .

تم إخطار اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بالواقعة وبالإنتقال والفحص تبين لمأمور مركز شرطة الدلنجات قيام المصابين بإشعال النيران بقطع الأخشاب قبل نومهم بمنزل شقيقهم للتدفئة من برودة الجو، مما تسبب فى إصابتهم بحالة اختناق وضيق في التنفس.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.