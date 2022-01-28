الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرنا لدى بودابست يلتقى عددًا من الطلبة المصريين الدارسين فى المجر

سفيرنا في المجر مع
سفيرنا في المجر مع الدارسين المصريين

التقى السفير محمد الشناوي، سفير مصر في بودابست، وأعضاء السفارة المصرية، بعدد من الطلبة المصريين الدارسين والمبعوثين بالجامعات المجرية، والمستفيدين من المنح السنوية التي تقدمها المجر إلى مصر. 

وأكد السفير محمد الشناوي حرص السفارة المصرية في بودابست على التواصل المستمر مع كافة الطلبة المصريين الذين يدرسون في المجر، وذلك في ضوء الحرص على تذليل أي صعوبات تواجه أبناء مصر من الطلبة الدارسين في الخارج. 

لقاء الدارسين المصريين مع سفيرنا في المجر

واستعرض السفير الشناوي أهم التطورات والجهود غير المسبوقة التي تبذل بمصر والهادفة إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري وتحسين الخدمات التي تقدم له، مؤكدًا أن الدولة المصرية تنظر بتقدير إلى أبنائها من الطلبة والذين سيتم الاعتماد عليهم كركيزة أساسية في جهود التطوير والبناء بمصر. 

وفي ضوء العلاقات الوطيدة بين مصر والمجر، وعلى إثر الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى هناك في أكتوبر 2021، تقدم المجر إلى مصر 115 منحة دراسية سنويًا في مجالات مختلفة يستفيد منها الطلبة المصريون الذين يقومون بالدراسة في الجامعات المختلفة هناك.

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وائل لطفي

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