جهود مكثفة لضبط عصابة سرقة بالإكراه فى الأميرية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، جهودها لضبط عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح باستخدام مركبة (توك توك) فى منطقة الأميرية.

وتلقى العميد محمد السيد، رئيس مباحث شمال القاهرة، إخطارا من المقدم معتز زايد، رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، يفيد بتلقيه بلاغا من والد الطالب عبدالمنعم حسن عبدالمنعم رياض، يفيد بأنه عقب انتهاء ابنه من الدرس، وسيره فى الشارع متجهًا إلى منزله، استوقفه شخصان يستقلان مركبة (توك توك).

وأضاف والد الطالب أن المتهمين قاما بسرقة متعلقات ابنه بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وفرا هاربين.

وأمر العقيد محمد السيسي، مفتش المباحث، بسرعة التحرى عن الواقعة وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.