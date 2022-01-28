الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استكمال أعمال رصف الطريق السريع بمركز ساحل سليم بأسيوط

رصف طرق
رصف طرق

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جاري استكمال أعمال رصف الطريق السريع بساحل سليم، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية، سواء الرئيسية منها أو الفرعية؛ لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين ضمن الخطة الموضوعة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استكمال رصف الطريق السريع بساحل سليم (5)
رصف طرق

وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد، لافتاً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات ودعم وتنمية الصعيد لرفع مستوى الخدمات بها.

استكمال رصف الطريق السريع بساحل سليم (3)
رصف طرق

وأوضح محافظ أسيوط إنه جارى رصف جميع الطرق المعتمدة في الخطة، مؤكدًا أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير الريف المصري لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، موجهًا جميع رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال وضغط الجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف ليشعر المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له والتأكيد على المظهر الحضاري لمحافظة أسيوط.

استكمال رصف الطريق السريع بساحل سليم (4)
رصف طرق

من جانبه أشار أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إلى متابعته لأعمال استكمال رصف الطريق السريع بنطاق المركز في إطار الخطة الموضوعة لرفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية في كافة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم، وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية، مشيراً إلى التوجيهات المستمرة من محافظ أسيوط باستكمال كافة الخدمات وتوفير المرافق الأساسية ومتابعة المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع، وتذليل العقبات للانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد.

استكمال رصف الطريق السريع بساحل سليم (2)
رصف طرق
محافظة اسيوط مشروعات استثمارات استراتيجية محافظ أسيوط حركة المرور المبادرة الرئاسية الاستثمارات الحركة المرورية المشروعات الخطة الاستثمارية اللواء عصام سعد

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وائل لطفي

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