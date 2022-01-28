أجهزة الأمن تنفذ أكثر من 83 ألف حكم قضائي في حملات مكبرة

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية أمنية مكبرة في مختلف المحافظات، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، وقد أسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 83297 حكم قضائى متنوع، ضمت (364) حكم جناية، (26316) حكم حبس جزئى، (4315) حكم حبس مستأنف، (40662) حكم غرامة، (11640) مخالفة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.