«ماس كهربائي».. التحريات تكشف سبب حريق شقة في بولاق الدكرور

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بشقة سكنية في بولاق الدكرور.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا أدى لاندلاع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإعداد تقرير عن سبب الحريق.

وكان رجال الحماية المدنية، قد تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني، حيث تم محاصرة النيران وإخمادها قبل امتداداها للعقارات المجاورة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.