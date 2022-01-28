والد طفلة المنوفية يوضح حالتها الصحية بعد حادث دهس سيارة طائشة

قال والد طفلة المنوفية، حنين ياسر عيد، التي تعرضت ظهر أمس الخميس، لحادث دهس سيارة طائشة وثقته كاميرات المراقبة، إنه تم تحويلها من مستشفى شبين الكوم الجامعي إلى مستشفى جامعة طنطا، مشيرًا إلى أنه تم عمل اللازم للطفلة البالغة من العمر أربع سنوات.

وأكد والد الطفلة لـ«دستور» أن نجلته التي تعرضت لحادث دهس مروع نتيجة تصادم سيارة طائشة، تعاني من كسر مفتوح بالقدم اليمنى، مع جلد مرفوع وعضلات مكشوفة وسيتم عمل عملية تجميل، موضحًا أنه تم عمل سونار في قسم الجراحة العامة، للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي، وتم العرض على قسم المخ والأعصاب، ولا يوجد شيء مقلق في تلك الأشعة.

وأشار والد الطفلة، إلى أن الأطباء أخبروهم أنه بالنسبة لكسر القدم يتم التنسيق بين ثلاث أقسام وهم عظام وتجميل وأوعية دموية، وتم حاليًا تثبيت الكسر مبدئي، لأنه كسر مفتوح ثم الأوعية، وينتهي بتجميل الجلد، ويتم التأكد من العلامات الحيوية للطفلة قبل التدخل، والحالة مستقرة.

وفي وقتٍ سابق، تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، بورود بلاغ من الأهالي بإصابة طفلة في حادث تصادم سيارة، وأن المتهم في الحادث بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون لازال هاربًا، وتجري وحدة مباحث أشمون عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وتكثيف البحث لضبطه، حتى يتم التحقيق في الواقعة التي أثارت استياء الكثيرين على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، أن هناك اهتمام كبير بضبط المتهم في واقعة دهس طفلة ظهر أمس، مشيرًا إلى أن الحادث كان داخل القرية، وهذا ما أثار استياء الجميع لأن تلك المنطقة من المفترض أن تكون السرعات فيها بطيئة للغاية، بسبب وجود كتل سكنية.