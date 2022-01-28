الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

محام أردنى يوضح عقوبة ادعاء النبوة ردا على الجدل المثار حول نشأت مجد النور

نشأت مجد النور
نشأت مجد النور

أشار المحامي الأردني صخر الخصاونة لعدم شمول القانون الأردني عقوبة ادعاء النبوة، والتجريم على ما أقدم عليه اللبناني نشأت مجد النور.

 

وأضاف في تصريح لموقع "خبرني" الأردني أنه يمكن معاقبة مرتكب هذا الفعل وفقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات الأردني باعتبار الجرم إهانة للشعور الديني للآخرين.

 

ولفت الخصاونة إلى أن عقوبة إهانة الشعور الديني حسب قانون العقوبات الأردني تكون الحبس لمدة لا تزيد في حدها الأعلى عن ثلاثة أشهر فقط.

 

وكان المواطن اللبناني نشأت مجد النور أثار جدلا واسعا بادعائه النبوة عبر مقطع فيديو له قبل أن تتوالى البلاغات القضائية بحقه.

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