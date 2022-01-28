بعد نفوق 8 رؤوس الماشية.. «التضامن» تتابع خسائر مزرعتي مواشى لأسرتين بالغربية

كلفت أماني خالد النادري وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، مدير إدارة الضمان ومدير العلاقات العامة بمتابعة الخسائر التي شهدتها إحدى مزارع المواشي لأسرتين بقرية ديما التابعة لمركز كفر الزيات.

وقدم الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع بمديريه التضامن الاجتماعي تقريرا عن حادث الحريق الذي نشب بمزرعة المواشي بقريه ديما، وما أسفرت عنه وتبين من المعاينة المبدئية نفوق 8 من رؤوس الماشية وعدد من سيارات دفع المواشي.

كانت قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، قد شهدت اندلاع حريق هائل بـ 3 حظائر وعشش خاصة بإثنين من المربين من أهالي القرية، مما أسفر عن احتراق الحظيرتين بالكامل، ونفوق حوالي 8 قطع ماشية من جاموس وحمير وخيل بسبب الرياح الشديدة التي اجتاحت القرية، وتسببت في اشتعال النيران بالحظائر والعشش، وأدت سرعة الرياح الي تزايد اشتعال النيران التي أحرقت العشش والحيوانات والماشية بداخلها ولم تفلح محاولات إنقاذها بسبب قوة النيران.



وتم الدفع بأربع سيارات من الحماية المدنية والاطفاء للسيطرة على الحريق والنيران المشتعلة والتي تطايرت ألسنتها الي عشش وحظائر أخرى، بسبب قوة الرياح وسرعتها التي زادت من اشتعالها وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

إلا أن الحريق سبب خسائر كبيرة تمثلت في احتراق العشش والحظائر بالكامل ونفوق حصانين، و 3 رؤوس جاموس، وبقرتين، وحمارين، ورأس جاموس صغير، ملك أحد المربين ويدعى "ر.ا" من أهالي القرية كان قد اقترض من البنك الزراعي قرضا لعمل احدي المشروعات الصغيرة لتربية الماشية ، وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة و ندب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق.