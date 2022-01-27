الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تنشيط السياحة» تشارك فى معرض التشيك السياحى

الجناح المصرى المشارك
الجناح المصرى المشارك باحد المعارض السياحية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المشاركة في المعرض السياحي «HOLIDAY WORLD & REGION WORLD» والمزمع عقده في مدينة براغ بالتشيك خلال الفترة من 18 لـ20 مارس 2022.

وأشارت الهيئة إلى أن معرض «HOLIDAY WORLD & REGION WORLD» يعتبر من أكبر المعارض السياحية التي تقام في التشيك.

وبلغ عدد العارضين في المعرض خلال عام 2020 نحو489 من 46 دولة من بينهم 27 عارض يمثلون هيئات سياحية وبلغ عدد الزائرين للمعرض نحو 32217 زائرا منهم 6982 من السياحيين المهنيين و356 من ممثلي الإعلام.

وطالبت الهيئة من الشركات السياحية الراغبة في المشاركة بالمعرض بسرعة سداد قيمة المشاركة في موعد غايته 5 فبراير المقبل، لافتة إلى قيمة المشاركة في المعرض للجناح الواحد تبلغ 2500 يورو وتسليم إلى هيئة البيانات الخاصة بالشركة من عنوان الشركة، والموقع الإلكترونى الخاص بالشركة والبريد الإلكترونى وغيرها من البيانات على خطاب مختوم من الشركة وتكتب كافة البيانات باللغة الإنجليزية.

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وائل لطفي

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